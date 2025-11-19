Udinese, arriva la decisione! Rinviata a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve: ecco il comunicato dei bianconeri

Udinese, c’è la svolta: rinvio a giudizio per la plusvalenza Mandragora con la Juve. Il club friulano diffonde una nota ufficiale

L’Udinese Calcio, insieme al presidente Franco Soldati e al vice Stefano Campoccia, è stata coinvolta in una richiesta di rinvio a giudizio con udienza fissata per il 24 febbraio davanti al Gup del Tribunale di Udine. La vicenda riguarda il caso plusvalenze legato al trasferimento di Rolando Mandragora, ex centrocampista friulano oggi alla Fiorentina, e alla trattativa con la Juventus.

Le accuse mosse sono di falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell’Ires. L’operazione risale al 2018, quando Mandragora fu acquistato dall’Udinese per 20 milioni e tornò alla Juventus nel 2020 generando una plusvalenza di 3,11 milioni. Secondo l’accusa, il trasferimento sarebbe stato mascherato da un “diritto” di riscatto che celava in realtà un “obbligo irrevocabile” da parte della Juve. Successivamente, nel 2022, il giocatore è passato alla Fiorentina per circa 8 milioni di euro.

Il caso si intreccia con altre vicende giudiziarie legate alla Juventus, come l’inchiesta Prisma. In particolare, nel 2023 il gup di Bologna Sandro Pecorella ha archiviato il procedimento relativo a Riccardo Orsolini, condividendo la valutazione della Procura sull’inidoneità del documento privato di recompra a costituire un reale vantaggio per la società bianconera.

COMUNICATO UDINESE – Udinese Calcio prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte Procura della Repubblica di Udine, del Presidente Franco Soldati e del Vicepresidente Stefano Campoccia in merito all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora.

Senza voler entrare nel merito delle controdeduzioni che pur sono state dettagliatamente sottoposte alla Procura di Udine in sede di chiusura delle indagini, non possiamo che osservare come identico procedimento penale sia stato archiviato dal GIP di Bologna con argomentazioni di diritto del tutto sovrapponibili a quelle applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio del GUP di Udine. Si confida, pertanto, che già in sede di udienza preliminare si giunga a un proscioglimento per insussistenza dei reati contestati.

