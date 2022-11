Udinese, Samardzic: «Era una partita difficile, il Napoli gioca un bel calcio»

Lazar Samardzic, giocatore dell’Udinese, ha parlato al termine del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

Lazar Samardzic, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Napoli.

PAROLE – «Era difficile, il Napoli gioca un bel calcio, avevamo preparato la partita per andare subito in aggressione, ma questo non ha funzionato. Abbiamo avuto un’occasione subito, nel primo tempo, non siamo contenti perché non abbiamo vinto».