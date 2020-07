Udinese, Sema: «Non sono assillato dall’idea di tornare in Premier»

Ken Sema, esterno dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

«La serie A è difficile. Ero abituato a giocare offensivo, attaccando con l’uno contro uno, qui bisogna difendere. Ma è un campionato molto bello, mi piace».

FUTURO – «Non sono assillato dall’idea di tornare in Premier. So che sono in prestito, ma penso soltanto a migliorarmi, voglio crescere. Il resto non è importante. Oggi non vedo l’ora di tornare in campo contro la Samp dopo la squalifica».