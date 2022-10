Udinese, Udogie: «Razzismo? Mai avuto problemi»

Le parole di Udogie sul razzismo: «Negli stadi può capitare che qualche tifoso ti dica qualcosa che non va bene, ma ormai è fuori dal tempo»

In una intervista rilasciata alla Repubblica, Destiny Udogie ha parlato anche di razzismo. Di seguito le sue parole.

RAZZISMO – «Se è difficile essere un italiano nero? No, sono sincero. Non ho mai avuto problemi, non ho ricordi negativi legati al colore della mia pelle. A scuola in tanti anni non c’è mai stato un episodio spiacevole. Negli stadi può capitare che qualche tifoso ti dica qualcosa che non va bene, ma ormai è fuori dal tempo. Nelle nazionali giovanili ci sono diversi ragazzi di colore, è la normalità. Se la politica fa abbastanza per combattere il razzismo? Non ne so molto di politica. Ero via con l’Under 21, non ho nemmeno votato».