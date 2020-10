UEFA: «Napoli-AZ si gioca, le ASL non possono intervenire»

Nonostante le 13 positività nella squadra olandese, la UEFA ha confermato che Napoli-AZ si giocherà regolarmente

La sfida di Europa League fra Napoli e AZ si giocherà regolarmente domani sera nonostante i 13 positivi all’interno della squadra olandese.

La conferma è arrivata da Armand Duka, membro del comitato Esecutivo Uefa, in un’intervista per Il Mattino.

SI GIOCA – «Non è stata presa alcuna decisione in senso opposto e non c’è l’intenzione di farlo da parte dell’Uefa. Siamo in costante contatto con il club olandese, che è stato chiaro nel suo comunicato e per l’Uefa la gara si disputerà».

ASL – «L’talia non può opporsi al protocollo che è stato accettato qualche mese fa. Abbiamo lavorato sodo per crearlo e farlo ratificare da tutte le Federazioni e abbiamo raggiunto un punto comune che potesse aiutarci proprio in situazioni come questa».