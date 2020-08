UEFA: «Nessuna sanzione per chi protesta contro il razzismo»

La UEFA prende posizione riguardo alle proteste contro il razzismo da parte di alcuni calciatori: ecco la nota ufficiale

La UEFA, tramite una nota ufficiale, ha riportato delle parole del presidente Aleksander Ceferin relative alle proteste “Black Lives Matters” di alcuni giocatori. Le sue parole per confermare la volontà della UEFA di combattere ogni forma di discriminazione.

«La UEFA ha una tolleranza zero nei confronti del razzismo e qualsiasi giocatore che voglia protestare in questo modo per chiedere l’uguaglianza tra gli esseri umani, non dovrà affrontare sanzioni disciplinari».