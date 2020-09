UFFICIALE Amichevole Torino Sampdoria: Giampaolo sfida gli ex

Torino Sampdoria sarà l’ultima amichevole del pre-campionato blucerchiato: sfida da ex per il tecnico granata Giampaolo

«Si impreziosisce di un’amichevole la tabella di marcia della Sampdoria verso la Serie A TIM 2020/21. Dopo Alessandria, Derthona e Piacenza, i blucerchiati affronteranno il Torino in quella che può essere considerata la prova generale in vista dell’esordio in campionato.

La sfida con i granata è in programma allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino, sabato 12 settembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 16.00».