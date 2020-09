UFFICIALE – Barkley è un nuovo giocatore dell’Aston Villa

Ross Barkley è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aston Villa: il centrocampista arriva in prestito dal Chelsea

Ross Barkley è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il centrocampista inglese arriva in prestito dal Chelsea, che ha annunciato il suo trasferimento attraverso il proprio profilo Twitter, per la stagione 2020/2021.

Il centrocampista classe ’93 vestirà quindi la maglia dell’Aston Villa nel campionato in corso per disputare partite e non rimanere così in panchina al Chelsea. A fine stagione farà ritorno nel club allenato da Lampard.