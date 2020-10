UFFICIALE Borja Mayoral è un nuovo giocatore della Roma: il comunicato

Borja Mayoral è un nuovo giocatore della Roma: questo il comunicato del club giallorosso. Lo spagnolo indosserà la maglia numero 21

Borja Mayoral è un nuovo giocatore della Roma. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso.

«L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Borja Mayoral. L’attaccante arriva dal Real Madrid a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, a fronte di un corrispettivo di 2 milioni di euro.

L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo che potrà essere esercitato nel corso della prima stagione sportiva, a fronte di un corrispettivo pari a 15 milioni di euro, oppure nel corso della seconda stagione sportiva, a fronte di un corrispettivo pari a 20 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2025».