UFFICIALE Cagliari, Capozucca è il nuovo direttore sportivo

Per lui si tratta in realtà di un ritorno dato che come DS del Cagliari ha centrato nella stagione 2015-16 la pronta risalita in A; l’anno successivo la squadra ha conquistato 47 punti che sono valsi una tranquilla salvezza, ottenuta matematicamente con quattro giornate di anticipo, e l’undicesimo posto finale.