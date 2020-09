UFFICIALE Cagliari, ecco Sottil: i dettagli dell’affare con la Fiorentina

Il Cagliari ha annunciato l’acquisto di Riccardo Sottil dalla Fiorentina: il comunicato ufficiale del club sardo

«Il Cagliari Calcio comunica l’acquisto dalla Fiorentina delle prestazioni sportive di Riccardo Sottil che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nato a Torino il 3 giugno 1999, è cresciuto nelle giovanili di Genoa, Torino e Fiorentina. Nella stagione 2017-18 è stato aggregato alla prima squadra viola, con cui ha debuttato in Serie A a 19 anni. Dopo il passaggio in prestito al Pescara con cui ha giocato il campionato di B 2018-19 (12 presenze e 1 gol), il ritorno a Firenze: nella stagione appena trascorsa ha totalizzato 21 gare tra campionato e Coppa Italia.

Ha militato in tutte le rappresentative azzurre giovanili a partire dall’Under 18; con la maglia della Nazionale U21 ha sinora collezionato 7 presenze e 2 gol. Sottil è un classico esterno di attacco che ha tra i suoi punti di forza la velocità e il dribbling. Esplosivo, rapido nei primi metri e in possesso di una buona progressione, parte preferibilmente dal versante sinistro per poi accentrarsi e calciare in porta col piede destro o cercare l’assist per il compagno. A 21 anni è certamente uno dei giovani più interessanti del nostro calcio».