UFFICIALE – Frosinone, esonerato Nesta: fatale la sconfitta contro il Lecce

Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Frosinone: fatale la sconfitta dei ciociari contro il Lecce. Le ultime

Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Frosinone. Fatale per l’ex difensore di Milan e Lazio la sconfitta contro il Lecce per 0-3. Il presidente Stirpe ha optato per l’esonero provando così a salvare una stagione che vede i ciociari al dodicesimo posto in Serie B.

«Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Alessandro Nesta ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale»