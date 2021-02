UFFICIALE Henry lascia la panchina del Montreal per motivi familiari

Thierry Henry lascia la panchina del Montreal: l’ex attaccante di Arsenal, Barcellona e Juventus abbandona per motivi familiari

COMUNICATO – «Il CF Montreal ha annunciato giovedì che Thierry Henry si dimetterà da capo allenatore per motivi familiari».

HENRY – «È con il cuore pesante che ho deciso di prendere questa decisione. L’anno passato è stato estremamente difficile per me personalmente. A causa della pandemia globale, non ho potuto vedere i miei figli. Purtroppo, a causa delle restrizioni in atto e del fatto che dovremo trasferirci nuovamente negli Stati Uniti per alcuni mesi, la situazione non sarà diversa. La separazione è troppo dolorosa per me e i miei figli. Devo quindi prendere la decisione di tornare a Londra e lasciare il CF Montreal. Ringrazio i tifosi, i giocatori e tutto lo staff del Club che mi hanno accolto calorosamente. Vorrei anche ringraziare Kevin Gilmore, Olivier Renard e, naturalmente, Joey Saputo e l’intera famiglia Saputo per avermi dato questa meravigliosa opportunità. Abbiamo passato un anno impossibile insieme e fare i playoff con questo gruppo è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Grazie per essere lì e ti auguro il miglior successo in futuro».