M’Baye Niang passa ufficialmente al Al Ahli: questo il comunicato del Rennes sulla cessione del giocatore senegalese

Sembrava dovesse essere tutto pronto per il ritorno di M’Baye Niang in Italia e invece andrà al’ Al Ahli in prestito dal Rennes. Questo il comunicato.

«Lo Stade Rennais F.C. e l’Al Ahli SC, in Arabia Saudita hanno hanno trovato un accordo sulla base del prestito per l’attaccante senegalese M’Baye Niang fino alla fine della stagione»