UFFICIALE Roback è un nuovo calciatore del Milan: il comunicato dell’Hammarby

Emil Roback è un nuovo calciatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato dall’Hammarby, ex club dello svedese

Colpo in prospettiva per il Milan. Emil Roback, classe 2003, è infatti ufficialmente un calciatore dei rossoneri. Ad annunciarlo, tramite un comunicato, l’Hammarby; ormai ex squadra del ragazzo.

«L’Hammarby ha trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento di Emil Roback. Il talento offensivo di 17 anni lascia così il club e continuerà la sua carriera in uno dei club più grandi del mondo. L’anno scorso Emil Roback aveva firmato un contratto con la prima squadra dell’ Hammarby, dopo tre anni passati nell’Accademy del club. Allo stesso tempo, da tempo c’è un interesse per Emil da parte di club stranieri, e ora è chiaro che l’attaccante lascerà l’Hammarby per approdare nel Milan».