UFFICIALE – Thiago Alcantara è un nuovo giocatore del Liverpool

Thiago Alcantara è un nuovo giocatore del Liverpool. Il club inglese ha annunciato l’acquisto del calciatore spagnolo sui propri social.

Il classe 1991 ha deciso di lasciare la Germania dopo sette anni e a conclusione di una stagione trionfale, conclusa con il ‘Triplete’ e il trionfo in Champions League dopo la finale vinta contro il Paris Saint-Germain. Operazione da 20 milioni di sterline più 5 milioni di bonus.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020