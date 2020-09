UFFICIALE Torino, dalla Sampdoria arriva Murru

Il Torino ha ufficializzato l’arrivo dalla Sampdoria di Nicola Murru

Attraverso i propri canali ufficiali, il Torino ha ufficializzato l’acquisto, in prestito con diritto di riscatto, di Nicola Murru dalla Sampdoria.

«Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Unione Calcio Sampdoria – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru. Nicola Murru è nato a Cagliari il 16 dicembre 1994. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari, ha debuttato in Serie A con la maglia rossoblù il 17 dicembre 2011 nella sfida contro il Chievo Verona. Dopo sei anni in Sardegna, nel corso dei quali ha collezionato 107 presenze tra campionato e Coppa Italia, si è trasferito alla Sampdoria, formazione nella quale ha militato nelle ultime tre stagioni giocando complessivamente 89 partite. Per il difensore anche 9 presenze con la Nazionale Under 21. Tutto il Torino FC accoglie Murru con un caloroso abbraccio: benvenuto a Torino, Sempre Forza Toro!»