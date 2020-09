UFFICIALE Wolverhampton, ecco Fabio Silva: acquisto record

Il Wolverhampton ha messo a segno l’acquisto più costoso della sua storia. È ufficiale l’arrivo di Fabio Silva dal Porto, fratello del difensore Jorge che milita nella Lazio.

L’ex attaccante del Porto è costato 40 milioni di euro, cifra record per il club di Premier League.

We are delighted to announce the signing of Fabio Silva for a club record fee!

— Wolves (@Wolves) September 5, 2020