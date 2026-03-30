Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. Novità!

Ugarte Juventus, è lui l’osservato speciale nell’amichevole dell’Allianz Stadium tra Algeria e Uruguay. Novità importanti

L’Allianz Stadium di Torino si prepara a vivere una grande notte di calcio, trasformandosi non solo nel prestigioso palcoscenico dell’amichevole internazionale tra l’Algeria guidata da Vladimir Petkovic e l’Uruguay di Marcelo Bielsa, ma anche in una preziosissima occasione di calciomercato per la squadra di casa.

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Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questo evento offre un’opportunità logistica e strategica impareggiabile per la dirigenza della Juventus. L’amministratore delegato Damien Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini potranno infatti visionare da vicino alcuni giocatori interessanti senza doversi spostare dalla propria sede.

Presso il centro sportivo della Continassa, designato ufficialmente come quartier generale della selezione africana, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha fatto gli onori di casa, accogliendo calorosamente l’ex allenatore della Lazio. Sugli spalti dello stadio, invece, Ottolini sfrutterà l’occasione per un’attenta sessione di scouting dal vivo. L’obiettivo principale e dichiarato di questa osservazione mirata è Manuel Ugarte.

Il restyling della mediana: Ugarte obiettivo storico

Il forte centrocampista uruguaiano di 24 anni, attualmente in forza al Manchester United dall’estate 2024, rappresenta un obiettivo storico per la dirigenza bianconera. Il suo profilo tecnico era già stato monitorato con grande interesse durante le sue precedenti esperienze allo Sporting Lisbona e al Paris Saint-Germain, club ai quali la Juventus aveva esplicitamente richiesto il giocatore con la formula del prestito. Il nome di Ugarte rimane stabilmente nelle primissime posizioni delle liste di mercato della società, in vista del programmato restyling della linea mediana concordato in totale sinergia con mister Spalletti per il mese di luglio.

Il nodo Koopmeiners e le alternative di lusso

Dal punto di vista puramente tattico, l’uruguaiano agisce da formidabile equilibratore di centrocampo e in questa stagione britannica ha già collezionato 23 presenze di spessore. La società piemontese valuta il suo innesto come un’opzione assolutamente concreta, in particolar modo qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Teun Koopmeiners. L’eventuale uscita del tuttocampista olandese, il cui futuro resta attualmente in bilico in attesa di definire la fondamentale qualificazione alla prossima Champions League, libererebbe lo spazio tecnico ed economico per l’assalto definitivo a Ugarte.

Il profilo del sudamericano si aggiunge a una ristretta ed elitaria lista dei candidati, che vede però in cima alle preferenze assolute del club il nome di Bernardo Silva, attualmente in scadenza di contratto con il Manchester City.