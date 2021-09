Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Calciomercato chiuso, il commento di Adani: «Abbiamo perso i big, per il resto tutto bene…» – Lele Adani commenta il calciomercato fatto dalle italiane, votando sempre l’Inter come la favorita per la vittoria finale del campionato. Le parole

Ore 9.15 – Inter, rinnovo Lautaro: Toro blindato. Cifre e dettagli dell’accordo – L’Inter e Lautaro Martinez hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto: cifre e dettagli. La notizia

Ore 8.40 – La Juventus sogna già per il futuro: attacco stellare nel 2022 – Calciomercato Juventus: i botti di fine mercato non sono arrivati, ma i bianconeri hanno già in mente il super attacco per il 2022. La notizia

Ore 8.20 – Calciomercato, il day after cambia le gerarchie della Serie A – Si è chiusa la sessione estiva del calciomercato che negli ultimi giorni ha destabilizzato e rivoluzionato le gerarchie della Serie A. L’editoriale