Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.00 – Charter post Colombia Cile, Napoli-Juve e non solo: altri tre club di Serie A – Prende sempre più piede l’ipotesi del volo charter post Colombia Cile. Come riporta il Corriere del Mezzogioro, sono cinque i club italiani coinvolti: la Juve per Cuadrado, il Napoli per Ospina, l’Inter per Vidal, la Fiorentina per Pulgar e il Bologna per Medel

Ore 09.30 – Roma, emergenza terzini: lesione per Vina – Come riporta il Corriere dello Sport, lo Special One potrebbe schierare Calafiori o spostare Ibanez a sinistra inserendo Smalling accanto a Mancini: l’ex United torna dopo lo stop in estate.

Ore 08.50 – Juventus, buone notizie per Bentancur – Nessun infortunio per Bentancur ma sostituzione in nazionale solo per precauzione: sospiro di sollievo per Allegri.

Ore 08.30 – Spinazzola racconta il suo infortunio – Leonardo Spinazzola ri racconta sulle pagine di Sportweek.

INFORTUNIO – «Perché a me? Dopo la botta, ho capito subito: “Mi è saltato il tendine”. È arrivato Bryan (Cristante) e gli ho detto che mi ero rotto tutto. Mi passavano davanti tanti pensieri, l’Europeo che se ne andava, il miglior momento della mia carriera, e allora è cominciato una marea di lacrime. Il giorno dopo a Coverciano, però, già mi sono sentito meglio. I compagni mi hanno tranquillizzato. La notte ho faticato a prendere sonno, ho fatto di nuovo mezz’oradi lacrime, poi mi sono bevuto due birre e ho detto: “Ok, ora basta”».

Ore 08.10 – Portiere Napoli: Ospina preoccupa, Meret out. Idea Mirante da svincolato – La Gazzetta dello Sport, dunque, fa il nome di Antonio Mirante come possibile sorpresa da svincolato per placare l’emergenza portiere: l’ex Juve e Roma porterebbe esperienza e immediata disponibilità già per giocare contro i bianconeri.