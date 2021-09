Napoli, sospiro di sollievo per Ospina: in campo già domani

Secondo gli ultimi aggiornamenti non sarebbe grave il problema che ha colpito David Ospina: tutti i dettagli

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo in vista della gara contro la Juventus. Stando a quanto riportato dai media colombiani, infatti, non sarebbe grave il problema che ha colpito David Ospina in occasione della partita contro la Bolivia.

L’estremo difensore sarebbe pronto a scendere in campo già domani contro il Paraguay, mettendo poi nel mirino la super sfida del “Diego Armando Maradona” contro i bianconeri.