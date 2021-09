Inter, Inzaghi pensa alla staffetta argentina: il piano anti-Sampdoria

Correa e Lautaro Martinez torneranno soltanto venerdì sera dall’Argentina: Inzaghi pensa alla staffetta tra i due al fianco di Dzeko con la Sampdoria

I sudamericani torneranno solo venerdì a Milano, a ridosso della terza giornata di campionato dopo la sosta per le Nazionali. Compresi ovviamente Lautaro Martinez e Correa, protagonista con la maglia dell’Argentina.

Un volo charter – si legge su La Gazzetta dello Sport – riporterà i due attaccanti albiceleste in Italia venerdì sera, a 36 ore dalla gara in casa della Sampdoria. Simone Inzaghi pensa così alla staffetta tra i due argentini al fianco di Dzeko, in previsione anche del big match di Champions League contro il Real Madrid. Occhio anche alla carta Sensi dietro al bosniaco ex Roma.

