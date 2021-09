Inter, Lukaku: «Dopo la terza offerta del Chelsea la mia testa era a Londra»

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di VTM NIEUWS del suo trasferimento dall’Inter al Chelsea. Le sue parole

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di VTM NIEUWS del portale hln.be. Queste le dichiarazioni del belga.

«Con la terza offerta del Chelsea sapevo che era una cosa seria. Il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, ma l’Inter ha detto no. Sono andato nello studio di Inzaghi per trovare un accordo. L’Inter mi ha tolto dalla merda, l’avrei lasciata solo per il Chelsea. Ero ancora all’Inter, ma la mia testa era già a Londra».

EUROPEO – «Eden non era in forma, Kevin si è operato… Se fossimo stati campioni d’Europa, sarebbe stato solo perché avremmo perso ogni partita. Italia? Ci hanno surclassato tatticamente e calcisticamente tecnicamente».

