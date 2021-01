Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.30 – Marcello Lippi parla di Inter-Juve – L’ex ct dell’Italia ha parlato di Inter e Juve soffermandosi sul duello Lukaku-Ronaldo: «Forse sono entrambe un po’ troppo dipendenti da un solo uomo: Lukaku da una parte e Ronaldo dall’altra. Senza quei due giocatori il potenziale delle squadre diminuisce notevolmente. D’altra parte si tratta di fuoriclase notevoli». LE SUE PAROLE.

Ore 9.15 – Fiorentina, Martinez Quarta non si dà pace – Il difensore della Fiorentina torna sul episodio che ha portato al gol di Lukaku. LE SUE PAROLE.

Ore 9.00 – Lazio, botta e risposta tra Arcuri e Lotito – Il commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 ha ammesso di tifare Roma: pronta la replica del presidente della Lazio.

Ore 8.45 – Inter, nessun rischio penalizzazione – Il club nerazzurro non rischia di essere penalizzato per gli stipendi non pagati. LE ULTIME.

Ore 8.40 – Visite mediche per Meité – Il centrocampista è arrivato alla clinica “La Madonnina” per sostenere le visite mediche con il Milan. IL VIDEO

Ore 8.30 – Milan, parla Ibrahimovic – Lo svedese parla a tutto campo sulle pagine de il Corriere dello Sport: «Champions? E’ presto. Quanto manca? Tutto il ritorno più due partite. Inoltre porsi obiettivi è come porsi limiti. Non lo faccio mai. Il secondo è il primo degli ultimi. Voglio cavare il meglio da me e dalla squadra, ogni giorno, allenamenti compresi. Un Milan tanto a lungo fuori dell’élite non è normale». LE SUE PAROLE

Ore 8.00 – Serie A, parla Mancini – Il ct dell’Italia ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: «Inter Juve? Sfida tra le favorite? Sì, l’Inter è cresciuta negli anni, ha giocatori forti ed è pronta per vincere. La Juve ha ancora la rosa più competitiva e l’esperienza di 9 scudetti. Per la Juve è quasi decisiva. Non può perdere altri punti, con 3 squadre davanti. Anche se ha una partita in meno. Se all’Inter manca qualità nel gioco? No, l’Inter è forte e ha tanti giocatori di qualità». LE SUE PAROLE.