Lippi: «Inter e Juve dipendono troppo da Lukaku e Ronaldo. Sullo scudetto…»

Marcello Lippi ha parlato di Inter-Juventus, delle differenze e somiglianze tra Conte e Pirlo. Ecco le sue parole

JUVE CHE VINCE CON RONALDO SPENTO – «Ogni tanto è lecito che possa essere stanco e abbia una o due partite un po’ abuliche. Ma io mi rendo conto che quando entra in campo, per esempio a partita in corso come in Coppa Italia, l’effetto è comunque dirompente. Gli avversari dicono: ahi questo può far male in qualsiasi momento. I compagni prendono coraggio con lui, si vince. E’ un fattore che incide».

DIFETTI INTER E JUVE – «Forse sono entrambe un po’ troppo dipendenti da un solo uomo: Lukaku da una parte e Ronaldo dall’altra. Senza quei due giocatori il potenziale delle squadre diminuisce notevolmente. D’altra parte si tratta di fuoriclase notevoli».

RONALDO O LUKAKU MATCH WINNER – «Magari un altro. Il fatto che loro siano fondamentali per le due squadre non significa necessariamente che decideranno lo scontro diretto. Anzi, di solito queste partite hanno protagonisti inattesi».