Conferenza stampa Strootman: «Voglio dimostrare di essere ancora importante»

Kevin Strootman, nuovo acquisto del Genoa, si è presentato in conferenza stampa al mondo rossoblù.

VOGLIA D’ITALIA – «Sono pronto. Nell’ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po’ il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sono pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene. Voglio dimostrare di essere un giocatore importante e dare una mano a questa squadra. Siamo in un momento difficile, lo è per il mondo e per il calcio. Ho parlato con il mio agente e anche la mia famiglia voleva tornare i Italia e il Genoa era interessato e ha fatto tutto per prendermi. Conosco il campionato e la squadra».

SFIDA GENOANA – «Questa è una grande sfida, questo è certo. Credo che il Genoa non abbia la classifica che merita. Ha avuto problemi di Covid in passato ma abbiamo un grande gruppo e vogliamo fare meglio di dove siamo adesso. Ci sono tante squadre vicino a noi in classifica».

ROMA – «So che giochiamo il 7 marzo a Roma e spero che il Genoa sia più in alto in classifica. Ho vissuto cinque anni in giallorosso e c’è un rapporto speciale. Ero molto contento, solo che all’ultimo anno anche io ho deciso di andare via. Se non senti la fiducia pensavo fosse meglio andare ma Roma resta un’esperienza speciale. I tifosi mi scrivono spesso. Ma ora sono un giocatore del Genoa e voglio vincere tutte le partite col Genoa, pure contro la Roma».