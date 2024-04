Lopetegui spacca il Milan: tifosi, società e Ibrahimovic

Lopetegui divide il Milan: i tifosi vogliono Conte, mentre la dirigenza valuta lo spagnolo, attesa Cardinale

I tifosi del Milan, sui social e nella vita reale, hanno già dato la loro sentenza: non vogliono Julen Lopetegui. Adesso l’hashtag più in voga è diventato #Nopetegui. Lo spagnolo è stato individuato dalla dirigenza, non è ancora la scelta definitiva, ci sono altri allenatori sul tavolo, tutto è in gioco e si vuole arrivare a una separazione serena con Pioli, per rispetto della sua storia in rossonero. Però di sicuro Lopetegui, ex tecnico di Spagna e Siviglia, è un nome che sta mettendo d’accordo i dirigenti Furlani, Moncada e Ibrahimovic, che dovranno indicare il profilo per la panchina ’24-25.

Un po’ sulla falsariga del candidato del popolo milanista di oggi, Antonio Conte, profilo che la società rossonera non sta però prendendo in considerazione. Sono altri i tecnici che i dirigenti stanno soppesando. Per esempio, se non si fosse accumulato un ritardo forse ormai irrecuperabile, il nome giusto sarebbe stato quello di Thiago Motta. Attenzione poi alle candidature di Fonseca, Rose, Conceicao e soprattutto Van Bommel. Lo scrive Tuttosport.