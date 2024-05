Oaktree Inter, incontro Inzaghi per le strategie mercato: le richieste

Da qualche giorno è iniziata l’era di Oaktree all’Inter e il primo passo, dopo Verona, è l’incontro con Inzaghi

Da qualche giorno è iniziata l’era di Oaktree all’Inter e il primo passo, dopo Verona, è l’incontro con Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea è quella di ascoltare le volontà del tecnico sul mercato. E in questo caso le richieste dell’allenatore sono abbastanza precise: tenere tutti i big e finanziare il mercato con i giocatori in prestito. Per il fondo americano è importante chiudere in positivo.