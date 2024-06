Raphinha RISPONDE a Ronaldinho: «SORPRESO. Aveva chiesto a Vinicius addirittura i BIGLIETTI»

Raphinha ha voluto rispondere così a Ronaldinho dopo le ULTIME POLEMICHE che ci sono state nei confronti del Brasile

«Per noi è stato uno shock. Ovviamente non siamo d’accordo, io non sono d’accordo. Sono al terzo anno e vedo impegno, voglia, orgoglio nel vestire la maglia, Non sono d’accordo con quanto detto, non vedo mancanza di grinta, voglia, avere giocatori multimediali che indossano la maglia della Nazionale. Non sono assolutamente d’accordo. Siamo ancora più sorpresi se si considera che Ronaldinho pochi giorni fa ha chiesto i biglietti a Vinicius».