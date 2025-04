Infortunio Dimarco, riuscirà l’esterno interista ad esserci in vista della gara contro il Cagliari? Ecco l’indiscrezione

Infortunio Dimarco, l’esterno dell’Inter ci sarà per il Cagliari? Arriva subito la decisione definitiva su tale recupero. Le ultime novità

Dimarco riuscirà a recuperare contro il Cagliari? Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport. Ecco le ultime indiscrezioni riscontrate in casa Inter.

DIMARCO INTER – «Viene difficile pensare che possa subito partire titolare a San Siro contro i sardi, ma nella ripresa potrebbe avere la propria chance per staccare il tagliando in vista della partita di ritorno contro il Bayern in programma mercoledì. In ogni caso quello dell’esterno mancino sarà un rientro fondamentale per i meccanismi di gioco della squadra, come dimostrano anche i tre assist sfornati nelle ultime due partite di campionato dopo il problema muscolare che l’aveva tenuto fuori per tutto il mese di marzo».