Ranieri elogia un suo centrocampista: «Come lui ce ne sono pochi, ma il suo futuro dipende dal prossimo tecnico»

Ranieri elogia Paredes: «Come lui ce ne sono pochi, ma il suo futuro dipende dal prossimo tecnico»

Nella sua conferenza stampa di presentazione del derby contro la Lazio di domenica sera alle 20.45, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato anche di Leandro Paredes, centrocampista dei rossoneri.

DICHIARAZIONI – «Paredes per me è un play eccezionale, sa dove mettere la palla, sa quando controllare la palle e quando accelerare. Per me è importante, dipende dall’allenatore del futuro come vorrà giocare. Io credo che play come lui ce ne sono pochi, anche perché è campione del mondo»