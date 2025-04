Commisso entusiasta: «Contenti per la vittoria tranne per una cosa. De Gea? Grandissimo portiere»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la vittoria di ieri

LE PAROLE – «Se avessimo vinto 2-0 sarebbe stato meglio, invece abbiamo fatto 2-1. Ora c’è il ritorno da giocare in casa nostra. Io ho visto un grandissimo De Gea, mi è piaciuto molto Folorunsho, ma la squadra in generale ha fatto un’ottima partita. Per la prima volta sono stato qui a vedere la gara coi tifosi. Erano tutti molto contenti, anche perché poi abbiamo vinto»