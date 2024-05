Eriksson sugli Europei: «L’Italia può arrivare fin QUI, le mie favorite sono queste DUE squadre»

Le parole di Sven Goran Eriksson, ex allenatore, sugli Europei che inizieranno in estate in Germania. I dettagli

Sven Goran Eriksson, ex allenatore, ha parlato ospite a La Repubblica degli Europei in programma in estate.

EUROPEI – «L’Inghilterra è la mia favorita con la Francia, che vedo fortissima. Mi piacciono anche la Spagna e la Germania, che ha il vantaggio di giocare in casa. E l’Italia? Mi auguro che vada molto avanti, tiferò per voi. Ma sinceramente non credo possa vincere».

RITORNO ALL’OLIMPICO – «Ma sono io che devo ringraziare. Queste giornate mi danno onore, mi danno energia, mi danno la vita».

NUOVO ERIKSSON – «Ci sono tanti bravi allenatori. Con Jurgen Klopp ho scambiato qualche parola quando sono andato a Liverpool. L’ho sempre ammirato per come si comporta in campo e per quello che dice ai microfoni. Ha un’immagine molto forte. E dietro si vede chiaramente una persona speciale».