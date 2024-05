Inter Pinamonti, l’ultima idea di Marotta: la formula

L’Inter sta già lavorando al mercato per la prossima stagione: un nome per l’attacco potrebbe essere il ritorno di Pinamonti

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima idea per l’attacco porta infatti ad Andrea Pinamonti. Il centravanti era stato ceduto dai nerazzurri al Sassuolo soltanto due estati fa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. In ogni caso, come spiega la rosea, sono considerazioni da fare più avanti, per un’affare che potrebbe concretizzarsi solo qualora il club proprietario del suo cartellino accetti la formula del prestito.