Olanda Koeman: «Sapevo che avremmo segnato: per un’ora abbiamo fatto un ottimo gioco»

Le parole di Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, dopo la vittoria ottenuta dagli Oranje contro la Polonia

Ronald Koeman ha parlato ai microfoni di NOS dopo la vittoria dell’Olanda contro la Polonia a Euro 2024. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, abbiamo giocato un ottimo calcio per un’ora. Ma dopo siamo calati un po’. Nell’ultima parte della partita si vede che il calcio diventa un po’ più difficile, ma ho sempre avuto l’idea che avremmo comunque segnato. È bello che Wout (Weghorst, ndr) abbia fatto il gol della vittoria, è molto importante per il gruppo. Avrei anche potuto scegliere di giocare con Memphis Depay dietro Wout a 10′ dalla fine, ma non ho osato farlo sul punteggio di 1-1»