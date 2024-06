Danimarca Hjulmand: «Dovevamo chiuderla»

Le parole di Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, dopo il pareggio degli scandinavi contro la Slovenia

Kasper Hjulmand ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Danimarca con la Slovenia a Euro 2024. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Credo che abbiamo giocato un ottimo primo tempo, poi nella ripresa siamo calati a livello fisico specie dopo il 70′. Siamo diventati troppo passivi e abbiamo subito l’iniziativa degli avversari, non avevamo più l’intensità necessaria. Non abbiamo nemmeno sfruttato una buona occasione in contropiede, purtroppo queste cose accadono nel calcio ma avremmo dovuto essere più continui. Se rimani avanti 1-0 non sai mai cosa può accadere, abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare e devi sfruttarle se ce le hai».

ATMOSFERA – «É stato molto bello, non vediamo l’ora di giocare la prossima partita. C’erano 20mila tifosi danesi, che insieme agli sloveni e ovviamente ai tedeschi hanno creato un clima molto bello e ce lo siamo goduti».