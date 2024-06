Slovenia Danimarca, le formazioni ufficiali: tanta Italia (ed ex) in campo e in panchina per l’esordio europeo delle due squadre

Sta per cominciare la sfida tra Slovenia Danimarca, valevole per la prima giornata di Euro2024 per queste due squadre

Alle ore 18:00 inizierà la partita tra la Slovenia di Ken e la Danimarca di Hjulmand. Tanta Serie A e B, passata e futura, con Bijol dell’Udinese, Stojanovic della Sampdoria, Mlakar del Pisa e Kristiansen del Bologna. Tra quelli che hanno militato in Italia troviamo Hjulmand, Hojlund, Eriksen e Andersen, rispettivamente ex Lecce, Atalanta, Inter e Sampdoria.

Parecchi anche in panchina: Balkovec (ex Bari, Empoli e Verona), Belec (ex Crotone, Carpi, Benevento, Sampdoria e Salernitana), Celar (ex Roma, Cittadella e Cremonese), Ilicic (ex Palermo, Fiorentina e Atalanta), Kurtic (ex Palermo, Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta, Spal, Parma e attualmente al Sudtirol), Lovric (ora all’Udinese), Damsgaard (ex Sampdoria), Kjaer (ora al Milan), Kristensen (adesso al Bologna), Maehle (ex Atalanta), Nordgaard (ex Fiorentina) e infine Skov Olsen (ex Bologna)

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Bijol, Drkusic, Janza; Stojanjovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. Allenatore: Kek

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Vestergaard, Andersen, Christensen; Bah, Hjulmand, Hojberg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund. Allenatore: Hjulmand