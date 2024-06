Calciomercato Lecce, la Fiorentina PIOMBA SU FALCONE: la richiesta di PALLADINO e i dettagli di questo possibile affare

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere affidabile da affiancare al titolarissimo Terracciano. Christensen, infatti, in questa stagione non ha convinto a pieno.

Proprio per questa ragione, come riportato da Repubblica, la prima scelta di Palladino per il ruolo di secondo portiere è Falcone. Il portiere in forza al Lecce, comunque, ha un contratto che lo lega ai pugliesi fino al 2028. Sul portiere non c’è solo la Fiorentina: anche qualche squadra spagnola ha mostrato interesse nei suoi confronti.