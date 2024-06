Slovenia Danimarca: ecco il primo pareggio di Euro 2024

Slovenia Danimarca è il primo pareggio degli Europei: Jazan risponde a Eriksen. Alcuni dati che spiegano il pari

Dopo due giorni all’insegna della vittoria arriva in Slovenia-Danimarca il primo pareggio degli Europei. Al gol di Eriksen ha risposto Janza.

La Danimarca si conferma come una squadra che spesso sbaglia la prima: In nove esordi nella fase finale di un Europeo, ha vinto solo nel 2012 contro l’Olanda (1-0). Inoltre con la Slovenia si conferma l’equilibrio tra le due squadre: si tratta del secondo pareggio in sette precedenti, in tutte le competizioni tra le due squadre.