Bellingham brucia le tappe: subito in gol contro la Serbia

Jude Bellingham segna il primo gol dell’Inghilterra agli Europei: a 21 anni decisivo nella sua terza competizione internazionale

Jude Bellingham, con un grande inserimento da dietro ha sbloccato di testa la prima partita degli Europei dell’Inghilterra. Il talento del Real Madrid si conferma così un giocatore ansioso di bruciare le tappe.

🚨 GOAL: Serbia 0-1 England! BELLINGHAM PUTS ENGLAND 1-0 UP! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/TZPHN1IeCZ — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 16, 2024

Si tratta infatti del secondo gol in una competizione internazionale con la maglia dei tre leoni dopo il gol all’Iran nei mondiali del Qatar. Inoltre, avendo giocato, partendo dalla panchina, in tre partite di Euro 2021, ha giocato in 3 competizioni internazionali ad appena 21 anni.