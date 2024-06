1.100 giorni dopo riecco Eriksen: dalla malattia al cuore al gol! – VIDEO

Danimarca, Christian Eriksen segna esattamente dopo 1.100 giorni dalla malattia al cuore degli Europei del 2021

La Danimarca pareggia contro la Slovenia nella prima partita di Euro 2024 per 1-1: per la nazionale scandinava il gol lo ha segnato Christian Eriksen.

GOL | Slovenya 0-1 Danimarka



⚽️ 17' Christian Eriksen



Tüm goller için takip: @GoalhubX pic.twitter.com/P03HUZODCO — Euro2024 – Anlık Goller (@gtyayin5) June 16, 2024

Il trequartista danese ha segnato precisamente 1.100 giorni dopo quel terribile pomeriggio di Copenaghen, in cui il calciatore finì a terra per un problema al cuore e per molti minuti si temette per la propria vita.