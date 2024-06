Calafiori, i numeri della sua partita con l’Albania: prestazione da applausi

I numeri della partita di ieri sera di Riccardo Calafiori, difensore dell’Italia e tra i migliori in campo nella partita con l’Albania

La prestazione di ieri di Riccardo Calafiori è stata tra le più convincenti tra gli Azzurri: 6.5 su tutti i giornali sportivi e una sicurezza incredibile per un calciatore al suo debutto in una competizione internazionale.

9 – Riccardo #Calafiori vs Albania (#Euro2024) 9 Duelli totali, di cui 6 vinti (primo degli Azzurri)

5 Possessi guadagnati (nessun Azzurro ha fatto meglio)

3 Intercetti (nessun Azzurro ha fatto meglio)

117 palloni giocati (solo 3 giocatori hanno fatto meglio) Totale. pic.twitter.com/20YBESL4Em — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 16, 2024

Opta Paolo ha rivelato alcuni numeri della prestazione del difensore del Bologna: primo dell’Italia per duelli vinti (6 su 9 totali), primo per possessi guadagnati (5) e intercetti (3), inoltre ha giocato 117 palloni, il quarto tra i calciatori in campo.