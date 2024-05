Garlando: «Calafiori in NAZIONALE, Locatelli escluso da SPALLETTI. Ecco le conseguenze del lavoro di MOTTA e di ALLEGRI»

Le parole di Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, sull’Italia di Luciano Spalletti agli Europei

Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, nella sua rubrica domenicale, si occupa delle pre-convocazioni di Luciano Spalletti per gli Europei in relazione ai giocatori della Juventus. Ecco il suo pensiero, che parte dalla constatazione che Calafiori di Motta va in azzurro, Locatelli di Allegri invece no:

«Riccardo è cresciuto per merito delle nuove conoscenze e di un collettivo armonico che gli ha semplificato tutto. Locatelli, al contrario, ha vissuto una stagione da stopper aggiunto e, ogni volta che saliva per impostare, si trovava davanti la nebbia in Val Padana, condannato a improvvisare, a lanciare, a sbagliare, in una squadra povera di movimenti codificati che aprissero linee di gioco».