Mbappé sul FUTURO: «Ci sono ancora dettagli da sistemare, ma consiglierei a TUTTI il PSG»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante francese, sul suo futuro nella prossima stagione. Tutti i dettagli in merito

Kylian Mbappé ha parlato del futuro in conferenza stampa dopo la finale di Coppa di Francia vinta con il PSG.

PAROLE – «Penso che il minimo che potessi fare era dire addio in questo modo e finire bene con il mio club. Futuro? C’è un trofeo da festeggiare, penso che ci sia un tempo per tutto. Annuncerò il mio club a tempo debito. Penso che lo farò tra qualche giorno. Se arriverà prima dell’Europeo con la Francia? Ancora non lo so, ci sono ancora alcuni dettagli da limare. La cosa più importante era finire bene qui, qualunque cosa accadesse. L’importante era dare la misura piena dell’addio al club, regalare l’ultimo trofeo, le ultime belle sensazioni, le ultime belle emozioni. Questo è quello che è successo, sono molto felice. Stasera è stato emozionante. Ho provato forti emozioni. Consiglio a tutti di giocare nel PSG. Ho avuto la fortuna di viverlo. Vivrò altre emozioni e sono sicuro che saranno magiche, ma quello che ho vissuto non lo rivirò da nessun’altra parte».