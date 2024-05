Genoa Bologna: Thiago Motta non c’è già più. RAVAGLIA e ORSOLINI: colpevoli o innocenti?

Genoa Bologna, voti e pagelle dei quotidiani: Motta non c’era più, le prestazioni di Ravaglia e Orsolini

Malinovskyi e Vitinha hanno chiuso il campionato del Genoa con due gol che hanno permesso a Gilardino di battere 2-0 il Bologna di Thiago Motta. Che non è apparso in gran serata, forse stravolto dalla festa per la qualificazione in Champions League e dall’annuncio dell’addio del suo allenatore. Confrontando i giudizi de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport, ci sono due giocatori per i quali si sono viste due gare molto diverse.

RAVAGLIA – Il portiere del Bologna viene bocciato da Gazzetta col 5: «Ruslan lo infila come al biliardo, mette la manona su Thorsby. Incerto sul 2-0». Il Corriere invece lo eleva al 6: «Incolpevole sui gol. La parata più bella la fa su Thorsby: rimane negli occhi anche se l’arbitro aveva già fischiato».

ORSOLINI – Qui le parti si ribaltano. Il quotidiano rosa lo inserisce tra i sufficienti: «Sottovaluta Martin sull’assist per il vantaggio genoano». La testata diretta da Ivan Zazzaroni, invece, gli attribuisce un voto in meno: Del reparto d’attacco è il più vivace, ma mai incisivo. Da lui ci si aspetta sempre di più. Nel secondo tempo cala ulteriormente e viene richiamato in panchina»