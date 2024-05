FA Cup City United: I TOP e I FLOP del derby di Manchester

Tutte le valutazioni per il derby di Manchester nella finale di FA Cup, vinta dallo United per 2-1. I dettagli

La stagione in Inghilterra si è chiusa con un’amarezza per Guardiola, che dimostra di non essere imbattibile, e una soddisfazione per Ten Hag, che con il trionfo nella finale di FA Cup dimostra non è tutto da buttare in casa United. Il derby di Manchester è stato vinto 2-1 dai Red Devils. Ecco i voti ricevuti dai due allenatori su La Gazzetta dello Sport.

GUARDIOLA – voto 5: «Lo ammette lui stesso: il City ha sbagliato partita. Primo tempo regalato, secondo con sveglia troppo tardi».

TEN HAG – voto 7,5: «Se questo è stato l’addio, è stato perfetto. Miglior partita dell’anno e argomento a sostegno della sua tesi: senza infortuni sarebbe proprio dove dovrebbe essere».