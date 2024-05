Il futuro di Ten Hag al Manchester United potrebbe essere lontano: al tecnico potrebbe non bastare la FA Cup

Nonostante il successo contro il City in finale, la stagione dei Red Devils è stata troppo altalenante per intravedere un lato positivo. Più facile le strade si separino per iniziare un nuovo corso.