Rabiot spaventa la Francia: problema alla caviglia in allenamento

Problemi per Adrien Rabiot nella rifinitura della Francia in vista della sfida con l’Austria: problemi alla caviglia in allenamento

Ultime ore prima del debutto della Francia agli Europei nella prima sfida contro l’Austria e Deschamps è in apprensione per Rabiot. Come riportato da L’Equipe, il centrocampista della Juve, ha avuto un problema alla caviglia nell’allenamento di rifinitura.

L’allenamento è stato interrotto per qualche minuto, per consentire le cure da parte dello staff medico: Adrien ha poi proseguito la sessione in gruppo, ma domani saranno verificate le sue condizioni per vedere se partirà titolare o meno.