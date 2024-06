Inghilterra Bellingham: «Sapevamo che sarebbe stata una partita da pochi gol»

Le parole di Jude Bellingham, stella dell’Inghilterra, dopo la vittoria ottenuta dalla nazionale dei Tre Leoni con la Serbia

Jude Bellingham ha parlato dopo la vittoria dell’Inghilterra contro la Serbia in Euro 2024. Di seguito le sue parole, riportate da Sky Sport.

«Una buona partita contro una squadra difficile con giocatori forti e fisicamente dominanti. Era importante arrivare preparati e lo abbiamo fatto: lo staff ci ha preparato bene. Entrando in partita sapevamo che ruoli dovevamo ricoprire, sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta con pochi gol, ma dovevamo adattarci all’avversario. Era importante partire bene e siamo felici, continuiamo così. Il gol? Entrare in area, giocare sulla trequarti è quello che faccio al Real e che volevo portarlo qui. Per me è un buon inizio che rialza la mia difucia».